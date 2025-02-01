Bağdat Caddesi’nde Gece Hayatı Yükselişte

ANADOLU YAKASI VE AVRUPA YAKASI DENGESİ

Her zaman söylenen bir ifade vardır; “Anadolu Yakası yaşamak için, Avrupa Yakası sosyalleşmek, eğlenmek için.” Bu görüşe yaşamak açısından katılmak mümkün ama eğlence ve sosyalleşme konularında güncelleme gerekiyor. Özellikle Bağdat Caddesi’nin gece hayatı son yıllarda belirgin bir şekilde artıyor. Önceden Anadolu Yakası’ndaki arkadaşlarla buluşmak için akşam saatlerinde genellikle Avrupa Yakası’nı tercih ederdik. Ancak son zamanlarda durumu değiştiren unsurlarla, yemeği ve eğlenceyi bir arada bulabileceğimiz mekanların çokluğu nedeniyle kendimi Bağdat Caddesi’ne yönlendiriyorum. Kadıköy’ün eğlence potansiyeli her zaman tartışmasızdı; bunu bir kenara bırakırsak, Ataşehir de son dönemde oldukça popüler mekanlara ev sahipliği yapmaya başladı. Ancak Bağdat Caddesi, sabaha kadar süren eğlenceleriyle daha fazla dikkat çekiyor. En güzel yanlarından biri de, yemek yedikten sonra eğlenmek için diğer mekanlara yürüyerek ulaşabilmek. Trafik sorunlarının çok konuşulduğu ve taksi bulmanın zor olduğu bu günlerde bu ulaşım kolaylığı büyük bir avantaj sağlıyor.

BAĞDAT CADDESİ’NDE YENİ MEKANLAR

Rise n’ Fall’da dinleyebileceğiniz isimler arasında Begüm Obiz, Baran Bayraktar ve Sera Tübek gibi sanatçılar bulunuyor. Peki, Bağdat Caddesi’nde neler var? Mesela, Alaçatı’dan transfer edilen Rise n’ Fall, Suadiye Hotel’de hizmet veriyor ve açılışından itibaren büyük ilgi görüyor. İlk dönem popüler olup sonra unutulan mekanlardan değil; kendi müdavim kitlesini oluşturarak devam ediyor. Çarşambadan pazara kadar 5 gece, bazı haftalar ise salıdan itibaren 6 gece canlı müzik var. Baran Bayraktar, Begüm Obiz, Okan Albayrak, Sera Tübek ve Sakiler gibi sanatçılar sahne alıyor. Eğer canlı müziği Bağdat Caddesi’ne kim getirmişti derseniz, itiraf etmeliyim ki yanıtı beni biraz üzüyor. Folks Kitchen&Cocktail’de cuma ve cumartesi günleri düzenlenen canlı müzik geceleri “Cadde’de de bu iş olur” dedirtmişti ama mekan geçen yıl konsept değişikliği yaparak, daha çok DJ performanslarına yöneldi. Cafer Palamut ve Dimitri Perdikaris haftanın belirli günlerinde sahne alarak, müdavimlerini coşturuyor.