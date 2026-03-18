Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne İHA Saldırısı

Orta Doğu’da çatışmalar büyüyor. ABD-İsrail ile İran arasındaki mücadele, tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği hedef alındı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE İHA İLE SALDIRI

Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği’ne kamikaze İHA ile yeni bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı anında büyükelçilik çevresinden yüksek bir patlama sesi duyuldu.

İLK SALDIRI 3 SAAT ÖNCE YAPILDI

Büyükelçiliğe daha önce, 3 adet İHA ile saldırı düzenlenmiş ve bu saldırı sonucunda çevrede ciddi yangın çıkmıştı.