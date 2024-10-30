Bağlar’da Semt Pazarında Silahlı Kavga

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki semt pazarında meydana gelen bir kavgada, dört kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi’ndeki pazarda gerçekleşti.

KAVGANIN NEDENİ VE SEYRİ

Esnaf E.C., iddialara göre pazara gelen husumetlileri A.K., E.S. ve ismi bilinmeyen iki kişiyle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu ve silahlı bir kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda E.C. darp edilirken, esnaf M.Ö. (48), alışverişe gelen A.D. (30) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayda kaçan dört şüpheliden ikisi yakalanırken, diğerleri için arama çalışmaları devam ediyor.