Bahar Candan’a Tepkiler Yağdı: Tedavi Görün!

YAŞAMINI YİTİREN NİHAL CANDAN’IN HASTANE SÜRECİ

30 yaşındaki Nihal Candan, anoreksiya tedavisi gördüğü hastanede 20 Haziran’da hayatını kaybetti. Nihal’in vefatı ile ilgili ortaya çıkan iddialar, uzun bir süre magazin dünyasında gündemde kaldı.

AİLENİN ACI PAYLAŞIMI

Nihal’in ailesi bu zor dönemde hala derin bir acı yaşıyor. Kız kardeşi Bahar Candan, bugün TikTok’ta yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşım, birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. İşte o dikkat çeken paylaşım!

Bahar Candan’ın Tepki Çeken Paylaşımı

Bahar Candan'ın TikTok paylaşımı, "Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim" sözleriyle büyük tepki çekti. Kullanıcılar, içeriği saygısızlık olarak değerlendirdi.
