Bahar Dizisinde İki Ayrılık Krizi

bahar dizisinde kriz gelişiyor

Bahar dizisi, Show TV ekranlarında izleyicilere yine sürprizler yaşatmaya devam ediyor. Ancak bu sefer dizi büyük bir kriz ile karşı karşıya. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Nihal Yalçın ve Emre Karayel gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiren Bahar’da dengeler alt üst olmaya başladı. Bu sezon sonunda veda etmesi planlanan Bahar dizisinde ayrılık haberleri hız kazandı.

aydınlatan aldatma krizi

Bahar ve Evren karakterleri arasında yaşanan gerginlik, aldatma olayı ile iyice büyüdü. Bu durum, dizinin gidişatını olumsuz etkileyen bir çıkmaza sürüklüyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte Bahar dizisinin geleceği merak konusu haline geldi. İzleyiciler, yaşanan bu olayların ardından dizinin akıbetini sorguluyor.