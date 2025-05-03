Bahar Havası İstanbul’a Geliyor

SOĞUK HAVA ARTIK GİDİYOR

Mayıs ayının başlangıcına rağmen İstanbul’u etkileyen soğuk, yağışlı ve şiddetli poyraz hava nihayet bahar havasına geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki haftaya ait hava durumu raporunu duyurdu. Rapora göre, kuzeyden gelen soğuk hava dalgası etkisini kaybedecek ve İstanbul’daki sıcaklıklar kademeli olarak artarak 22-25 derece seviyelerine gelebilecek.

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AKOM’un açıklamasına göre, 3 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul’daki kuzey rüzgârları ve bulutlu gökyüzünün etkisi azalıyor. Bu durum, hava sıcaklıklarının artışını kolaylaştıracak. Yeni haftayla beraber sıcaklıkların mevsim normalleri olan 20-22 derece olan seviyelere, hatta yer yer 1-3 derece kadar üzerine çıkarak 25 dereceye ulaşması öngörülüyor. Bu sıcaklık artışı, son haftalarda etkili olan soğuk ve yağışlı havadan bunalan İstanbullular için sevindirici bir gelişme. AKOM, haftanın tümünde güneşli ve ılıman havanın etkili olacağını belirtiyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis oluşabileceği uyarısında bulunarak, bu durumun trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.