Bahçeli, Anneler Günü’nde Huzur Mümkün Değil

ANNELERİN FEDAKARLIĞI VE ÖNEMİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı ve annelerin toplumdaki kritik rolünü vurguladı. Bahçeli, paylaşımında, evlat acısı çeken annelerin gözyaşları dinmediği sürece huzurun sağlanamayacağını dile getirdi. “Huzurlu anne, huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir.” açıklamasıyla, annelerin toplumsal yapının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

AİLE, MİLLİ BEKA VE ANNE OLMAK

Bahçeli, ailesi ve anneleri üzerinden Türkiye’nin milli ve manevi değerlerine de dikkat çekerek, “Aile, milli ve manevi makamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir.” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, toplumun birliğinin ve huzurunun anneler üzerinden sağlanabileceği mesajını taşıyor.

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL SELAM

Mesajında şehit annelerini özel olarak selamlayan Bahçeli, “Başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan annelerimiz olmak üzere, yurdumun her köşesindeki anneleri en içten hislerimle selamlıyorum.” şeklindeki sözleriyle, bu annelere olan saygısını dile getirdi. Ayrıca, ebediyete intikal etmiş anneleri de unutmadan, “Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Biliyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır.” diyerek, annelerin önemi üzerine yoğunlaştı.