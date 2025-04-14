Bahçeli: CHP Kriz Ve Kaos Siyaseti

MHP GENEL BAŞKANINDAN İBB SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ekrem İmamoğlu hakkında, “Mahkeme süreçleri ivedilikle görüşülüp karara bağlanmalıdır” diyerek, suçsuzsa beraat edilmesi gerektiğini, suçluysa cezalandırılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

CHP’YE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) “kriz, kaos ve kargaşa siyaseti” yürütmekle eleştirerek, “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’mizi karanlığa sürüklemek maksadıyla patent hakkına sahip olduğu kriz siyasetine hız vermiştir” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini de sertleştirerek, “CHP’nin nihai gayesi iç isyan ve toplumsal anarşiyi körüklemektir” ifadesini kullandı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Bahçeli, açıklamalarında hukukun üstünlüğünü ön plana çıkardı. “Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır” diyerek, Türk yargısının süreçlerine olan güvenini dile getirdi. Ayrıca, “Siyasetin dost-düşman kategorisine tasnif ve teşmili yapılarak icrası, milli ve manevi değer yargılarının aleyhine ikmali, anayasa ve yasaların bağlayıcılığını ihlal ederek ilerleyişi hukuk ve demokraside devasa çatlaklara, hatta vahim çarpıklıklara sebep olacaktır” şeklinde önemli bir noktaya dikkat çekti.

CHP’NİN Siyasi TUTUMU

Bahçeli, CHP’nin siyasi tutumunu eleştirirken, “Dünyada olağanüstü gelişmelerin yaşandığı, kartların yeniden karılıp güç merkezleri arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik temelli bilek güreşlerinin yoğunlaştığı bir dönemde CHP yönetiminin eline hançer alıp saplayacak yer arayışına geçmesi tam bir ilkesizliktir” dedi. Ayrıca, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

İMZA KAMPANYALARI VE DEMOKRASİ ÜZERİNE

Bahçeli, CHP’nin imza kampanyaları üzerinden yürüttüğü siyaset için de eleştirilerde bulundu. “Demokrasi ve hukuk fabrikasyon mahiyetli eften püften imzalarla değil, muazzez millet iradesiyle mühürlü ve mündemiçtir” dedi. Bu partinin, Cumhurbaşkanı adayı belirlerken yaptığı eğilim yoklamasının da bir “tuluat tiyatrosu” olduğuna dikkat çekti.

SONUÇ VE GELECEK ÜZERİNE

Son olarak, “Cumhur İttifakı, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili kumar masasına oturan münafık muhterisleri ve şer oyunlarını her cephede karşılamaya hazırdır” diyerek, ülkenin geleceği için kararlı bir duruş sergiledi. Bahçeli, Türk milletinin iradesine vurgu yaparak, “Bu irade ve isteği sonuna kadar gösterecek olan da büyük Türk milletidir” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.