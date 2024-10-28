Bahçeli’den 29 Ekim Mesajı Açıklaması

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÜZYIL ATILIMI

Devlet Bahçeli, 29 Ekim mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin bir asrı geride bıraktığını belirtiyor. Bahçeli, ülkenin yeni yüzyılın ilk yıldönümüne güçlü bir vizyonla, milli birlik ve dayanışma duygusunun güvence altında başladığını ifade ediyor.

İLERLEME VE BİRLİK İÇİN HAREKET

Bahçeli, “Devir Türk Devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır” diyerek, Türkiye’nin ilerleme vurgusunu güçlendiriyor. Bu sözler, ülkenin ülke olarak daha fazla birlik ve dayanışma içerisinde büyük hedeflere yönelmesi gerektiğini ön plana çıkarıyor.