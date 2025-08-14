Bahçeli’den AK Parti’ye Anlamlı Hediye

PARTİNİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

24 yaşına giren AK Parti’nin kuruluş kutlamaları Ankara’da gerçekleştirilecek. Bu etkinliğe katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin kuruluşundan bu yana geçen süreçte yaşanan önemli olayları katılımcılara aktaracak.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI HEDIYELER

Cumhur İttifakı’nın üyesi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin heyecanına ortak olmak için özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. Bu hediye, Cumhur İttifakı’nın zarafetini sembolize eden detaylarla dolu.

ARANJMANDAKİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Malazgirt Zaferi’ni simgeleyen 1071 adet kırmızı gül, AK Parti’nin yaşını ve Türk rengini ifade eden 24 adet mavi gül ile mavi orkideden oluşan çelenk dikkatleri üzerine çekiyor. Aranjmanda yer alan bazı önemli unsurlar ise şöyle:

– 24 mavi gül ve mavi orkide, hem kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil ediyor.

– AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı aktararak aranjmana dahil edilmiştir.

– 1071 kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını simgeleri.

– Kazablanka lilyumları, açıldığında gökyüzünü göstererek Esma-ül Hüsna’yı hatırlatıyor.

– Aranjmanın üst kısımları, kırmızı ve beyaz renkleri ile ay yıldızlı al bayrağımızı ifade ediyor.

– Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin birleşmiş hâlini yansıtıyor.

– Cumhur İttifakı, Türk milletinin birliği ve varlığının simgesi olarak ön plana çıkıyor.