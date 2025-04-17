Bahçeli’den CHP’ye Sert Tepki: Şeytanlar Yuvalandı

BAHÇELİ’DEN SIRA ÖNDER’E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar dileyerek, “Daha yapacak çok şeyimiz var” dedi. Bahçeli, CHP’nin sokak eylemleri ve protestolarını “haksız ve hukuksuz” olarak değerlendirerek, bu tür faaliyetlerin gençlerin geleceğini tehlikeye attığını belirtti. Öğrencilerin yerinin okul ve kütüphane olduğunu ifade eden Bahçeli, “Hiçbir evladımızdan vazgeçemeyiz. Onların her biri göz nuru, gönül surumuzdur” sözlerini kullandı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI’YA SERT ELEŞTİRİLER

Bahçeli, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da sert ifadeler kullanarak, sosyal medya üzerinden halkı yanıltıcı iddialarda bulunanların “içimize kadar yuvalanmış şeytanlar” olduğunu dile getirdi. CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki spekülasyonları yalanlayan Bahçeli, bu tür iddiaların niyetinin halis olmadığını vurguladı. Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, “Allah’ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle bu zor günleri atlatacaktır” ifadesini kullandı ve terörsüz bir Türkiye hedefinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ORTAK AKIL VE SİYASAL İSTİKRAR VURGUSU

Bahçeli, aklın bireye amacına ulaşma yolunu öğretip gösterdiğini ifade etti. Aklı karışık olanların fikir ve eylemlerinin tutarsız olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye’nin ortak akıl ve yaşama azminin uzun süredir tehdit altında olduğunu kaydetti. Toplumsal düzenin ve siyasi istikrarın, yalan ve iftira karışımından tahrip olduğunu söyleyen Bahçeli, “Dış bağlantılı bozguncu mihraklar telaşa kapılmışlardır” dedi. Sosyal barış ve güvenliğin dinamitlenmek istendiğini belirtti.

ÖĞRENCİLERİN YERİ OKULDUR

Bahçeli, CHP’nin protestolarının, suç olduğunu vurgulayarak, “Öğrencilerin yeri okuldur, sınıftır, kütüphanedir” dedi. Velilerin, çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirten Bahçeli, “CHP’nin kara kampanyasına itibar etmeyerek, çocuklarının heba olmalarına engel olmalı” ifadelerine yer verdi. CHP’nin sokak protestolarını, yasa dışı grupların provokasyonu olarak nitelendiren Bahçeli, bu protestoların sonucunun kaybolmuş bir yaşam olduğunu söyledi.

CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRLER VE İSTİFA ÇAĞRISI

Bahçeli, CHP’li Meclis Başkanvekili’nin sorunlu davranışlarını eleştirerek, “Siyasi terbiye ve teamül karşıtı bu davranış en hafif tabirle densizliktir” dedi. Milletvekilliği düşürülen bir şahsı arkalama çabasının boşuna bir gayret olduğunu belirten Bahçeli, CHP, millet iradesine hakaret etti ve TBMM’nin saygınlığına gölge düşürdü” sözlerini kullandı. Bahçeli, CHP’li Meclis Başkanvekili ve Katip Üye’nin istifa etmesi gerektiğini vurguladı ve “Bu zihniyetten hayır gelmesi, pirenin deveyle güreş tutmasına benzer” dedi.