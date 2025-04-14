Bahçeli’den İmamoğlu Açıklaması Geldi

BAHÇELİ’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasına ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı. Bahçeli, “İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı.” diye belirtti.

BAHÇELİ’DEN CHP’YE ELEŞTİRİ

Bahçeli, yazılı açıklamasında, “Siyasetin dost-düşman kategorisine tasnif ve teşmili yapılarak icrası, milli ve manevi değer yargılarının aleyhine ikmali, anayasa ve yasaların bağlayıcılığını ihlal ederek ilerleyişi hukuk ve demokraside devasa çatlaklara, hatta vahim çarpıklıklara sebep olacaktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik eleştirilerde bulunarak, “CHP’nin hançer saplayacak yer araması tam bir ilkessizlik” dedi. Bahçeli, CHP’nin kriz, kaos ve kargaşa siyasetini daha da artırdığını savundu.

PARTİLER ARASI ÇATIŞMA VE KARGAŞA

Dünyada önemli gelişmeler yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirten Bahçeli, “Kartların yeniden karıldığı ve güç merkezleri arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik temelli bilek güreşlerinin yoğunlaştığı bir süreçte CHP’nin hançer arayışı ilkesizlik ve izansızlık örneğidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, bahsettiği siyasi yaklaşımların, parti içindeki sorunlara ve ayrışmalara yol açabileceğini vurguladı. Bahçeli, bu durumu “lekeli isimlerinin içi boş hamaset ve ağır bir yüke dönüşmüş” olarak nitelendirerek, muhalefetin tavrını sert bir şekilde eleştirdi.