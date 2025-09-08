Bahçeli’den İzmir’deki Saldırı Açıklaması

DEVLET BAHÇELİ’DEN ŞEHİT POLİSLERİ ANMA AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’de gerçekleşen iki polisin şehit olduğu saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, saldırganın bağlantılarının açığa çıkacağına inandığını belirterek, “Bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.” dedi.

ŞEHİT POLİSLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ

Bahçeli, saldırganın 16 yaşında olduğunu hatırlatarak, “Katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye’miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir.” şeklinde konuştu. Devlet Bahçeli, iç barış ve huzur ortamını bozmak için tetikte bekleyen unsurları kışkırtmanın ve bu durumun eyleme geçişini hızlandırmanın kritik bir milli görev olduğunu vurguladı. Bu görevlerin kutsal olduğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu durumu aşacak güçte olduğunu belirtti.

İZMİR’DEKİ SALDIRI OLAYI

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne bu sabah saatlerinde bir silahlı saldırı düzenlendi. Kar maskeli saldırganın açtığı ateşte iki polis memuru şehit oldu. Saldırıda ayrıca ikisi polis olmak üzere toplamda üç kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak beş kişi gözaltına alındı. Saldırganın sosyal medyada radikal bir örgütle ilgili paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.