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Bahçeli’den Kabine’ye Bayraklı Çiçek

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PKK’NIN KONGRESİ VE FESIH KARARI

PKK, sabah saatlerinde düzenlediği kongresinde kendisini feshettiğini ve silahlarını bırakma kararı aldığını açıkladı. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kongrenin sonuçları bugün duyuruldu. Sürecin en önemli figürü olan Devlet Bahçeli’den de bir yorum geldi. Bahçeli, “Nihayet tomurcuklar çiçek açtı.” diyerek değerlendirmelerde bulundu.

KABİNE’YE GÖNDERİLEN JEST

MHP Lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye gündemiyle toplanan Kabine’ye ay yıldızlı çiçek göndermeyi tercih etti. Bahçeli’nin gönderdiği kırmızı beyaz güller, Kabine toplantısından önce salonda yerini aldı ve çiçeğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen yanına bırakıldığı gözlemlendi.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONU BAŞLIKLARI

Kabine toplantısında birçok önemli konu gündeme gelecek. Özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarındaki son durum dikkat çekecek. PKK tarafından yapılan açıklama da toplantıda ele alınacak. Ayrıca, açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleriyle ilgili atılacak adımlar da incelenecek.

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