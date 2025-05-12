Bahçeli’den Kabine’ye Çiçek Gönderildi

PKK KONGRESİ VE FESHİ DUYURUSU

PKK, bu sabah saatlerinde düzenlediği kongresinde kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını bildirdi. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kongrenin alınan kararları bugün açıklandı. Sürecin önemli isimlerinden biri olan Devlet Bahçeli de bu duruma ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Bahçeli, “Nihayet tomurcuklar çiçek açtı.” ifadesini kullandı.

BAHÇELİ’DEN ÇİÇEK JESTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye gündemiyle toplanan Kabine’ye ay yıldızlı çiçek gönderdi. Bahçeli’nin gönderdiği kırmızı beyaz güller, Kabine toplantısı başlamadan önce salonda yerini aldı. Bu çiçeklerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen yanına bırakıldığı gözlemlendi.

KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM MADDELERİ

Kabine toplantısında birçok önemli konu masaya yatırılacak. Özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmaları çerçevesinde gelinen son nokta dikkat çekecek. PKK’nın yaptığı açıklama da toplantıda gündeme gelecek. Ayrıca, bu açıklamanın ardından oluşturulması planlanan yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleriyle ilgili atılacak adımlar da ele alınacak.