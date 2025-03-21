Bahçeli’den Özel’e Yargıya Saygı Uyarısı

Türkiye’de Siyasi Tansiyonun Yükselişi

Türkiye’de siyasi gerginlik her geçen saat artıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik dikkat çekici bir uyarısını sosyal medya hesabından paylaştı: “Yargıya saygı duy, partinde otur.” Bu kısa mesaj, gündemi sarsarken, Özel’in “sokaklara çıkın” çağrısı tartışmaları daha da alevlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmaların yarattığı gerginlik, siyasette yeni bir boyut kazandırdı.

Bahçeli’nin Yargı ve Düzen Vurgusu

MHP’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin Özel’e yönelik mesajı açık bir şekilde yer aldı. Bu uyarı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından CHP’nin yargı süreçlerine yönelik eleştirilerine bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Bahçeli, Özel’in tavrını eleştirerek yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini ön plana çıkardı.

Özgür Özel’in Sokak Çağrısı

CHP lideri Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde eylem çağrısında bulundu. “Bütün Türkiye’yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30’dan itibaren büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum,” diyen Özel, barışçıl bir direniş vurgusu yaptı. “Bir tek polisimize, memurumuza kötü niyetle saldırmak bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin,” ifadeleriyle dikkat çekti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüşmesinin ardından da “Sokağa mı çağırıyorsun, evet sokağa çağırıyorum! Ama şiddet için, kavga için değil. Kanunsuz emirler veriliyor, önümüze kanunsuz barikatlar kuruluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. Polisimizi gözeterek, ona zarar vermeyerek yıkın geçin! Bugün Türkiye tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden biri olacak. Millet, sandığına sahip çıkacak,” diyerek barışçıl ama kararlı bir hareket çağrısında bulundu. Özel, 81 ilde meydanların dolmasını beklediğini aktardı.