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Bahçeli’den Özgür Özel’e Net Mesaj

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PARTİDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal medya üzerinden önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert bir uyarıda bulundu. Uyarı mesajında, “Yargıya saygı duy, partinde otur” ifadeleri kullanıldı.

Bu kısa ama etkili uyarı, siyaset dünyasında tartışmalara yol açarken, Bahçeli’nin sözlerinin hangi gelişmelerle bağlantılı olduğu da merak edilmeye başlandı. Partinin bu açıklaması, siyasi kulislerde önemli yankılar uyandırdı ve dikkatleri üzerine topladı.

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