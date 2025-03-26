Bahçeli’den Sert Tepki: Casus Cihazları!

BAHÇELİ’DEN VANDALLARA TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saraçhane’deki vandallara yönelik sert sözler sarf etti. Bahçeli, “Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır” dedi. Ayrıca, sağlık durumu hakkında çıkan dedikodulara da yanıt vererek, “Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur” ifadesini kullandı.

DÜŞÜNCE HAYATINA AİT VURGULAR

Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada düşünce hayatında önemli bir yere sahip olan Merhum Ziya Gökalp’in bir sözünü hatırlattı. “Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır” diyen Bahçeli, hasarlar meydana gelen kişilerin ruhsal durumlarının sağlıklı olmasının da beklenemeyeceğini söyledi. Saraçhane’de yaşanan provokasyonun Türkiye’nin önünü kesmek için gerçekleştirildiğini belirten Bahçeli, karşı tarafı “hastalıklı CHP’si” ve diğer marjinal partilerle birlikte aynı çizgide konumlandığını vurguladı.

SARAÇHANE’DEKİ KOMPLO

Bahçeli, ülkenin prestijinin arttığı bir dönemde Saraçhane komplosunu devreye sokanların Türk düşmanlarına hizmet eden işbirlikçiler olduğunu dile getirdi. “Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi yoktur” diyerek bu eylemleri kınadı. Ayrıca, cami duvarına zarar verenlerin tarih ve adalet önünde hesap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

KADİR GECESİ MESAJI

Bahçeli son olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni savunma sözü vererek, “Cumhur İttifakı, CHP’nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir” dedi. Yabancı istihbarat örgütlerinin etkisinde kalanların yargılanması gerektiğini belirten Bahçeli, “Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir” ifadesini kullandı. Kadir Gecesi’nde rahmet, merhamet ve mağfiret dileyen Bahçeli, milli birliğin önemini vurguladı ve tüm Türk-İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.