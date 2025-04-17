Bahçeli’den Sert Tepki: Şeytanlar İçimize Yuvalandı

BAHÇELİ’DEN CHP’YE ELEŞTİRİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar dileyerek, “Daha yapacak çok şeyimiz var” ifadesini kullandı. Bahçeli, CHP’nin sokak eylemleri ve protestolarını “haksız ve hukuksuz” olarak tanımlayarak, bu tür girişimlerin gençlerin geleceğine tehdit oluşturduğunu vurguladı. “Hiçbir evladımızdan vazgeçemeyiz. Onların her biri göz nuru, gönül surumuzdur” diyen Bahçeli, öğrencilerin asıl yerlerinin okul ve kütüphane olduğunu belirtti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI’YA SERT CEVAP

Bahçeli, Rasim Ozan Kütahyalı’yı hedef alarak, sosyal medyada halkı yanıltıcı paylaşımlar yapanların “içimize kadar yuvalanmış şeytanlar” olduğunu ifade etti. CHP’ye kayyum atanacağıyla ilgili iddiaları reddeden Bahçeli, bu spekülasyonların samimi olmadığını kaydetti. Ayrıca, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, “Allah’ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle bu zor günleri atlatacaktır” şeklinde konuştu. Terörsüz bir Türkiye hedefinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AKIL VE ORTAK YAŞAMA AZMİ

Bahçeli, aklın insanlara amacını göstermekle birlikte, etkili bir akıla sahip olmanın önemini vurguladı. “Aklı karışık olanların fikir, fiil ve eylemleri tutarsızdır” diyen Bahçeli, Türkiye’nin ortak akıl ve yaşam hedefinin uzun süredir tehdit altında olduğunu belirtti. Toplumsal düzenin ve siyasi istikrarın, yalan ve iftiraların hedefi olduğunu ifade etti. Dış destekli bozguncu güçlerin, kendi amaçlarına ulaşmak için fırsat kolladığını dile getirdi.

ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİN ROLÜ

Bahçeli, öğrencilerin kışkırtılmasının büyük bir suç olduğunu ve bu duruma anne babaların müdahalede bulunması gerektiğini belirtti. “Okuyan-okumayan her çocuğumuz çok değerlidir” diyen Bahçeli, onların geleceğinin Türk milletinin geleceği olduğunu belirtti. Çocukların eğitim haklarını savunmanın önemli olduğunu vurguladı.

CHP’NİN PROVOKASYONLARI

Bahçeli, CHP’nin sokak eylemleri ve yasa dışı protestolarını eleştirerek, bunun öğrencilerin geleceklerini mahvetme amacı taşıdığını ifade etti. CHP’nin bu tür haksız ve hukuksuz girişimlerinin sonunda kaybolmuş ve pişmanlık dolu bir hayatla sonlanacağına dair uyarılarda bulundu. Öğrencilerin yerinin okul, sınıf ve kütüphane olduğuna dikkat çekti.

TBMM’DE KRİZ VE CHP’NİN DAVRANIŞI

Bahçeli, TBMM yöneticilerinin hukuk dışı bir tutum sergilediğini belirterek, CHP’li Meclis Başkanvekili’nin Anayasa Mahkemesi’nin kararını okumasını eleştirdi. Bu durumun siyasi etik ve teamüllere aykırı olduğunu ifade eden Bahçeli, CHP’li yöneticilerin istifa etmesi gerektiğini savundu. CHP’nin geçmişteki hatalara düşmemesi için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Türk milletinin geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı konusunda kararlılığını yineleyerek, CHP yönetiminin bitmiş bir hikaye olduğunu ifade etti.