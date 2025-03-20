Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Çağrısı

NEVRUZ BAYRAMI’NIN ÖNEMİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında “Türk milleti 21 Mart’ta yakılacak, ortak tarih ve kültürümüzün zenginliğiyle yayılacak Nevruz ateşi etrafında kenetlenip el ele vererek barış ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir.” ifadesini kullandı. Bahçeli, Nevruz Bayramı’nın sadece baharın müjdesi değil, aynı zamanda milli varlığın, milli kimliğin temeli olduğunu belirterek, “Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde canlanan doğaya eşzamanlı olarak hedef ve heyecanlarımız takviye edilmeli; huzur, refah, esenlik, güvenlik ve yaşama sevincimiz çok daha ileri bir aşamaya tahkimat yaparak ilerleyiş kaydetmelidir.” dedi.

BARİŞ VE KARDESLİK MESAJLARI

Bahçeli, Nevruz Bayramı’nın bereket ve birliğin simgesi olduğunu vurguladı ve bu bayramın Türk milletinin ruhunda taşıdığı bir doğuş ve doğruluşun tarihi bir eşiği olduğuna dikkat çekti. “Yarınki Nevruz kutlamalarına Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif katılımı ise ülkemizin içinden geçtiği hassas dönem dikkate alındığında hem anlamlı hem de değerli bir adım olacaktır.” açıklamasında bulundu. Beklentisinin, terörsüz Türkiye hedefinin bu yılki Nevruz Bayramı’na mühür vurması olduğuna işaret etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇAĞRI

Bahçeli, bölücü terör örgütü PKK’ya çağrıda bulunarak, “27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir.” ifadesini kullandı. Fesih kararının sürüncemede bırakılmasının beklenmedik komplikasyonlara yol açabileceğini, bu nedenle terör örgütünün derhal karar alması gerektiğini belirtti.

4 MAYIS’TA FESİH KARARI

Bahçeli, “Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir.” dedi. Terörsüz Türkiye hedefinin gecikmesi, gösterilen fedakarlıkların heba olmasına yol açabileceğini vurguladı. Bahçeli, Nevruz Bayramı’nın mehabet ve muhabbet havasının Hıdırellez’in güzellikleriyle pekişmesi gerektiğini, bununla birlikte terör sorununu ortadan kaldırmak gerektiğinin altını çizdi.

CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bahçeli, CHP’nin terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratmak için çeşitli yollar denediğini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çöreklenen CHP’nin çıplak çıkar ve soygun ittifakının kirli çamaşırlarının gün yüzüne çıktığını ifade etti. CHP’nin Türkiye’nin huzurunu bozmak için krizleri kullanarak hukukun işleyişini sakatlamaya çalıştığını belirtti. “Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak CHP Genel Başkanı’yla her rüzgara yelken olan yakın çalışma arkadaşlarının altından kalkamayacağı bir vebaldir.” şeklinde konuştu.

Bahçeli, halka yönelik mesajını yineleyerek, terörsüz Türkiye amaç ve azminin bu yılki Nevruz Bayramı’na mühür vurması dileğiyle, Türk milletinin geçmişin kutlu emanetlerine sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Yarınki Nevruz kutlamalarına Cumhurbaşkanının katılımının da önemine değindi.