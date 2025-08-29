Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Mesajı Açıklaması

BAHÇELİ’DEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir mesaj yayımladı. Mesajında Bahçeli, “26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos 1922’de muhteşem bir zaferle taçlanması, müteakiben müstevlilerin vatan topraklarından kahramanlıklarla süpürülerek 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülmesi her manada göz kamaştıran, yaygın sonuçları ortaya koyan, yankıları bugünlere kadar ulaşan muazzam bir olaydır.” ifadesinde bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bahçeli, “103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de Terörsüz Türkiye’ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır.” diyerek, iç ve dış düşmanlıkların Terörsüz Türkiye’yle birlikte etkisini kaybedeceğini dile getirdi. Ayrıca, Türk milletine yapılan haksızlıklar ve hainliklerin 30 Ağustos 1922’de gereken cevabı aldığını hatırlatarak, benzeri cevapların gerektiğinde verileceğini vurguladı.

30 AĞUSTOS RUHUNUN SÜREKLİLİĞİ

“Artık çekilecek ne bir toprak parçamız ne de kaybedecek bir insanımız vardır.” diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürperenler ve ürkenler unutmasınlar ki, 30 Ağustos ruhu ayaktadır, maşeri vicdanda mahfuzdur.” Bahçeli, bu düşüncelerle büyük milletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve devletin bekası için canlarını veren aziz şehitleri saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.