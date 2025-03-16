Bahçeli’den Terörü Bitirme Çağrısı

TERÖRÜ HAYATIMIZDAN ÇIKARMA VURGUSU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin MHP’ye yapacağı ikinci ziyaret öncesi bir basın açıklaması yayımladı. Bahçeli, terörü kalıcı bir şekilde hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini vurguladı. “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.” diyen Bahçeli, PKK’nın 41 yıllık süreçte sadece yıkım ve şiddet getirdiğini dile getirdi. Bahçeli, 27 Şubat 2025’te Öcalan’ın gerçekleştireceği “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ile PKK’nın tamamen feshedilmesi ve silahların teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

SURİYE’DEKİ PYD/YPG ANLAŞMASI

Bahçeli, Suriye Arap Cumhuriyeti ile PYD/YPG arasında 10 Mart’ta imzalanan 8 maddelik anlaşmayı önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. “Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü tescillendi. YPG/PYD’nin kendini feshetmesi ve silah bırakması ciddi bir gelişme.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusundaki kurumların entegrasyonu ve Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasının inkar edilemeyeceğini ifade etti.

DEM PARTİ GÖRÜŞMELERİ VE CHP ELEŞTİRİSİ

Bahçeli, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle olan görüşmelerini ve terörsüz Türkiye mücadelesine olan desteklerini takdirle karşıladı. Yarın MHP’yi ziyaret edecek heyetle ilgili olarak, partisi adına arkadaşlarının görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti. Bununla birlikte CHP’yi sert bir dille eleştirip, “Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme gayreti, diyalog kanallarını baltalama çabası CHP’yi bozguncu bir odağa dönüştürmüştür.” dedi. CHP’nin demokrasi anlayışını ise “icazetli tek kişinin oylanacağı karikatür bir önseçim” olarak nitelendirdi.

MİLLİ BİRLİK VE BAYRAM TEMENNİSİ

Bahçeli, “Önyargılardan kurtulup milli ve manevi temelde bir gelecek inşa etmeliyiz. Çanakkale ruhuyla sarılmak milli varlığımızın muhafazası için bir vecibedir.” diyerek milli birliğin önemine dikkat çekti. Nevruz ve Ramazan Bayramı’nı anarak, “Her günümüz bayram olsun, ülkemiz bayram yerine dönsün.” temennisinde bulundu. Türk milletinin yeni emperyalizmin tuzaklarına karşı birlik ruhuyla var olacağını savundu.