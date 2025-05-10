Bahçeli’den Türk’e Tebrik Telefonu

PKK KONGRESİ VE BARIŞ ARAYIŞI

Terör örgütü PKK’nın kongresini topladığı ve önemli kararlar aldığı bilgisinin ardından, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, TV100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı. Türk, Türkiye’de toplumsal barış ihtiyacına dikkat çekerek, “Bugün, barışın kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Demokratik bir Türkiye’de, tüm halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar başlatıldı” şeklinde açıkladı.

HAYIRLI CUMA DEĞERLENDİRMESİ

Ahmet Türk, PKK’nın kongresindeki kararların ardından gelinen durumu “Hayırlı Cuma” olarak nitelendirdi ve İrlanda’daki barış sürecine atıfta bulunarak, “İrlanda’da barış sağlandığında bu sürece ‘Hayırlı Cuma’ denmişti. Bugün de bizler için hayırlı bir Cuma” ifadesini kullandı. Ayrıca, bugün alınan kararların barış için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

DEMOKRATİK ADIMLARIN ÖNEMİ

PKK’nin kongreyi toplamasını ve alınan olumlu kararları değerli bulan Türk, bundan sonraki süreçte herkesin sorumluluk taşıdığını belirtti. Türk, “Bizlere de büyük görevler düşüyor. Meclis’te, demokratik bir Türkiye için atılacak adımların gündeme getirilmesi gerek. Bu sadece ‘Kürt meselesi’ değil, Türkiye’nin tüm demokratik geleceğiyle ilgili bir mesele. Demokratik bir ülkede, hepimiz birlikte mutlu olacağız” dedi.

DEVLET BAHÇELİ’YE ÖVGÜ

Türk, sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesinde önemli bir rol üstlenen Devlet Bahçeli’ye de övgüde bulundu. Türk, “En büyük rol Sayın Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye yönelik bir çağrı yapılmasında çok önemli bir risk aldı. Ama bu riski, Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı ve bu riskin sonucu olarak onurlu bir barışa katkı sundu” diye konuştu.

BAHÇELİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Türk, son olarak Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olması dileğinde bulunduğunu ve kendilerini kutladığını aktardı. Türk, Bahçeli’ye kutlama mesajı göndererek, emeğine büyük saygı duyduğunu ifade etti.