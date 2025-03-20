Bahçeli’den Türkiye İçin Barış Mesajı

NEVRUZ BAYRAMI’NA ÖZEL AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak Nevruz’un önemine vurgu yaptı. Bahçeli’nin ifadeleri, “Türk milleti 21 Mart’ta yakılacak, ortak tarih ve kültürümüzün zenginliğiyle yayılacak Nevruz ateşi etrafında kenetlenip el ele vererek barış ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir” şeklindeydi. Nevruz Bayramı’nın sadece baharın müjdesi olmadığını belirten Bahçeli, bu bayramın “milli varlığımızın, milli kimliğimizin, kökü derinlere tutunan milli birliğimizin zaman ve zemine sığmayan nişanesi” olduğunu ifade etti.

RAMAZAN İKLİMİ VE HEDEFLER

Açıklamasında, “Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde canlanan doğaya eşzamanlı olarak hedef ve heyecanlarımız takviye edilmeli; huzur, refah, esenlik, güvenlik ve yaşama sevincimiz çok daha ileri bir aşamaya tahkimat yaparak ilerleyiş kaydetmelidir” dedi. Bahçeli ayrıca Nevruz Bayramı’nın “bereket ve birliğin simgesi; sevgi ve hürmetin siperidir” olduğunu belirtti. Yarınki Nevruz kutlamalarına Cumhurbaşkanı’nın katılımını değerlendirerek, bunun “hem anlamlı hem de değerli bir adım” olacağını söyledi.

TÜRK MİLLETİNİN BİRLEŞİCİ GÜCÜ

Bahçeli, terörsüz Türkiye amacının bu yılki Nevruz Bayramı’na mühür vurması gerektiğini vurguladı. “Doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzam beşeri cevher olan Türk milleti ailesi tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkmalıdır” dedi. Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik çağrılar da yapan Bahçeli, “27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir” ifadelerini kullandı.

PKK’NIN GELECEĞİNE YÖNELİK TASARIM

Bahçeli, “Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir” dedi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılması gereken adımlara dikkat çeken Bahçeli, “Terörsüz Türkiye gayesinde tavsama ve tehir pişmiş aşa su katmaktan başka bir manaya gelmeyecektir” şeklinde konuştu.

SİYASİ DURUM VE CHP’YE ELEŞTİRİLER

Bahçeli, CHP’nin “tehlikeli ortam” yaratmaya çalıştığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yaşananları örnek gösterdi. CHP’nin “Türkiye’yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığı” değerlendirmesinde bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine zarar vermek isteyen unsurlara dikkat çekerek, “CHP’nin bu süreçteki eylemleri, altından kalkamayacağı bir vebaldir” şeklinde bir uyarıda bulundu. Yarınki Nevruz kutlamaları ve Cumhurbaşkanının katılımı, ülkenin bulunduğu hassas dönemde önem taşıyor.