Bahçeli, Didem Arslan İle Konuştu: İyiyim

AMELİYAT BİLGİSİ

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 6 Şubat’ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve operasyon sırasında kalp kapağının değiştirildiği duyuruldu. Ameliyat sonrası istirahat döneminde Bahçeli’nin uzun bir süre kamuoyunun karşısına çıkmaması, çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirdi. En son olarak, bazı sosyal medya hesaplarında Bahçeli’nin entübe edildiği ve bitkisel hayata girdiği yönünde iddialar ortaya çıktı.

SPEKÜLASYONLARA YANIT

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddialara yanıt vererek, Bahçeli’nin entübe edildiğine dair söylentilerin asılsız olduğunu açıkladı. Ayrıca, 5 Şubat 2025’te kalp ameliyatı geçiren ve dinlenme sürecine devam eden Bahçeli, gazeteciler Didem Arslan Yılmaz ve Nazlı Çelik ile telefonda görüşerek sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaşarak, MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kamuoyunda yayılan iddiaların gerçek olmadığını vurguladığını belirtti. Yılmaz, “Bugün yayına dakikalar kala, çok önemli bir telefon geldi. MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker kendi cep telefonundan, beni aradı. Daha önce yaptığım görüşme talebim üzerine, Sayın Bahçeli’nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Sayın Bahçeli, Kadir gecemi tebrik etti. Ben de aynı dileklerimi ve saygılarımı ilettim. Kısa bir sohbet etme fırsatım oldu. Birçok dedikodular dolaşıyor ortalıkta iyi misiniz? dedim. Gayet iyi olduğunu söyledi. Bu vesile ile Kadir gecenizi tebrik ederim.” ifadelerine yer verdi.