Bahçeli, Erdoğan’a İki Türkü Dinletti

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, etkinlik alanında kurulan han çadırında buluşup keyifli bir sohbet yaptı. Bu sohbetin ardından Erdoğan, Bahçeli’yi Ahlat’taki konutunda da ziyaret etti.

TÜRKÜLERİN PAYLAŞIMI

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Bengü Türk’e göre, Bahçeli bu özel buluşmada Erdoğan’a iki türkü dinletti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, özel olarak hazırlanan “Canların Türküsü” ve “Kardeşlik Türküsü” eserlerini Ahlat’taki evinde Erdoğan’a dinletti. Erdoğan, her iki eseri de büyük bir ilgiyle dinleyip, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.