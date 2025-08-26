Gündem

Bahçeli, Erdoğan’a İki Türkü Dinletti

bahceli-erdogan-a-iki-turku-dinletti

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, etkinlik alanında kurulan han çadırında buluşup keyifli bir sohbet yaptı. Bu sohbetin ardından Erdoğan, Bahçeli’yi Ahlat’taki konutunda da ziyaret etti.

TÜRKÜLERİN PAYLAŞIMI

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Bengü Türk’e göre, Bahçeli bu özel buluşmada Erdoğan’a iki türkü dinletti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, özel olarak hazırlanan “Canların Türküsü” ve “Kardeşlik Türküsü” eserlerini Ahlat’taki evinde Erdoğan’a dinletti. Erdoğan, her iki eseri de büyük bir ilgiyle dinleyip, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

ÖNEMLİ

Gündem

Dünyanın En Yüksek Binası Oluşacak

Cidde'de inşa edilen yeni gökdelen, tamamlandığında dünya genelindeki en yüksek bina unvanını alacak. Bu proje, Körfez bölgesindeki mimari gelişimi temsil ediyor.
Dünya

Jeddah Tower, Dünyanın En Yüksek Binası

Cidde'de inşa edilen gökdelen, tamamlandığında dünya çapında en yüksek bina unvanını kazanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.