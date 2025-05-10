Bahçeli: “Evlat Acısı Çeken Anneler İçin Huzur Mümkün Değil.”

ANNELER GÜNÜ MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü kapsamında yaptığı paylaşımlarda annelerin özverisini ve toplumdaki önemini vurguluyor. Bahçeli, evlat acısı çeken annelerin gözyaşları dinmedikçe huzurun mümkün olamayacağını dile getiriyor. Mesajında “Huzurlu anne, huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir.” ifadesiyle annelerin toplumsal yapının temel taşı olduğunu belirtiyor.

AİLENİN TEMELİ VE ŞEHİT ANNELERİNE SELAM

Bahçeli, aile kavramının milli ve manevi değerlerin koruyucusu olduğunu dile getirerek, “Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir.” şeklinde bir ekleme yapıyor. Bunun yanı sıra, şehit annelerine özel selam gönderiyor ve “Başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan annelerimiz olmak üzere, yurdumun her köşesindeki anneleri en içten hislerimle selamlıyorum.” şeklinde bir mesaj veriyor. Ayrıca, ebediyete irtihal etmiş annelere de rahmet dileyerek, “Biliyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır.” diyerek, annelerin manevi değerini bir kez daha vurguluyor.