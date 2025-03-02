Bahçeli ile Demirtaş Arasında Telefon Görüşmesi

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NDEN GÖRÜŞME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Kapalı Cezaevi’nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin dün yapıldığı, Selahattin Demirtaş’ın son açıklamaları karşısında Bahçeli’nin Demirtaş’a teşekkür ettiği öğrenildi.

DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞME

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti heyeti, 11 Ocak’ta Selahattin Demirtaş ile cezaevinde bir görüşme yaptı. Demirtaş, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu vurguladı. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Ayrıca, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı.” mesajını paylaştı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de partisinin grup toplantısında “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin bu açıklamasının ardından DEM Parti heyeti, 26 Kasım 2024’te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 9 Aralık 2024’te Bahçeli, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunduğu konuşmasını alkışladı. Bakırhan, “2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun.” ifadelerini kullandı. 27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt verdi.

DEM PARTİ’NİN ÖCALAN İLE GÖRÜŞMELERİ

DEM Parti’nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleşti. İkinci görüşme ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Parti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile buluştu. Daha sonra, Öcalan’la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmeden sonra bir açıklama yaptı ve Öcalan’ın mesajını okudu. Öcalan mesajında, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi, Öcalan’ın İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.