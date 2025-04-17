Bahçeli, Kütahyalı’ya Sert Tepki Gösterdi

BAHÇELİ’DEN SIZDIRILAN İFADELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar dileyerek, ”Daha yapacak çok şeyimiz var” dedi. CHP’nin sokak eylemleri ve protestolarını “haksız ve hukuksuz” olarak değerlendiren Bahçeli, bu tür hareketlerin gençlerin geleceğini tehlikeye attığını dile getirdi. “Hiçbir evladımızdan vazgeçemeyiz. Onların her biri göz nuru, gönül surumuzdur” diyen Bahçeli, öğrencilerin yerinin okul ve kütüphane olması gerektiğini vurguladı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI’YA GÖNDERME

Bahçeli, Rasim Ozan Kütahyalı’yı hedef alarak, sosyal medyada yanıltıcı iddialar paylaşanların “içimize kadar yuvalanmış şeytanlar” olduğunu ifade etti. CHP’ye kayyum atanacağına dair spekülasyonları da reddeden Bahçeli, bu tür iddiaların samimi olmadığını belirtti. Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah’ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle bu zor günleri atlatacaktır” şeklinde konuştu. Terörsüz bir Türkiye hedefinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

TOPLUMSAL DÜZENİ TEHDİT EDEN GÖRÜŞLER

Bahçeli’nin X üzerindeki açıklaması ise şöyle devam etti: “Akıl, insana bir tarafta asıl amacının ne olduğunu diğer tarafta da o amaca nasıl ulaşılacağını öğretip gösterir. Mühim öncelik müessir bir akla sahip olmak ve onu fonksiyonel olarak kullanabilmektir.” Aklı karışık olanların fikir, fiil ve eylemlerinin tutarsız olduğunu belirten Bahçeli, bunun ahlaki ihlallere ve karanlık siyasal ilkelliklere yol açabileceğini ifade etti. “Türkiye’mizin ortak akıl ve ortak yaşama azmi uzun süredir tehdit altındadır” diyen Bahçeli, toplumsal düzenin ve siyasi istikrarın zedelenmekte olduğunu ekledi.

CHP’YE YOĞUN İTİRAZLAR

Bahçeli, CHP Genel Başkanı ve yanındakilerin demokrasiyi hiçe saydığını, sokaklarda ikbal arayışına girdiğini bildirdi. Öğrencilerin, kışkırtmalara maruz kaldığına dikkat çeken Bahçeli, milli eğitim sisteminin manipüle edilmesinin bir suç olduğuna vurgu yaptı. “CHP’nin sokak provaları, çocuklarımızın geleceklerini mahvetme esasına dayalıdır” diyen Bahçeli, bu tür protestoların sonuçlarının kaybolmuş bir hayat olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİ ÜZERİNE TESPİTLER

Bahçeli, “Okuyan-okumayan her çocuğumuz çok değerlidir. Onların geleceği Türk milletinin geleceğidir” şeklinde belirtti. Öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının heba olmaması için set çekmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, CHP’nin protestolarının yasa dışı sol grupların provokasyonları olduğunu söyledi. “Yasa dışı protestolara katılım, insaf, izan ve vicdan yokluğudur” diyen Bahçeli, parti içindeki sorunlara da değindi.

TBMM’DEKİ DURUM VE CHP’NİN YANLIŞLARI

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumundan dolayı TBMM Genel Kurulu’nda ara verilmesinin ardından CHP’nin kriz çıkardığını ifade eden Bahçeli, “CHP’li Meclis Başkanvekili, anayasa ve içtüzüğe aykırı hareket etmiştir” dedi. Bu davranışın siyasi terbiye ve teamüllere aykırı olduğunu dile getirdi. Bahçeli, CHP’nin millet iradesine hakaret ettiğini, TBMM’nin saygınlığını zedelediğini öne sürdü.

DEĞERLER ÜZERİNE YORUMLAR

Türk ve Türkiye Yüzyılı’nı lekelemeye çalışanların hukuki ve siyasi sorumluluktan kurtulamayacaklarını belirten Bahçeli, Türk milletinin güvencesini vurguladı. Sırrı Süreyya Önder’e tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, tüm yaşananların ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun süre var olacağını ifade etti.