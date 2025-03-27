Bahçeli Mesaiye Başlıyor: Sağlık Durumu İyi

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ BİLGİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili olarak yeni gelişmeler ortaya çıktı. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Çelik, görüşme sırasında Bahçeli’nin sağlığının son derece iyi olduğunu vurguladığını ifade ederek, “Bahçeli, önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti.” şeklinde bilgi verdi.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

Bahçeli, 4 Şubat’taki grup toplantısını iptal etmiş ve tedavi sürecine alınmıştı. MHP’den yapılan açıklamada, Bahçeli’nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve bu işlemin başarıyla tamamlandığı bildirildi.