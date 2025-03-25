Bahçeli’nin Entübe Edildiği İddiası Yanlış

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı hesaplardan yayılan “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiasının kesinlikle yanlış olduğu vurgulandı. Açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir” denildi.

DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU

Açıklamanın devamında, “5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama, halkın doğru bilgi almasının önemine dikkat çekti.