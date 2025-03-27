Bahçeli’nin Sağlığıyla İlgili Yeni Gelişme

DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ BİLGİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Bahçeli ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini aktardı. Çelik, Bahçeli’nin sağlığının “son derece iyi” olduğunu belirttiğini söyleyerek, “Bahçeli, önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti.” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN TEDAVİ SÜRECİ

Daha önce, Bahçeli’nin 4 Şubat’taki grup toplantısını iptal ettiğinden ve tedavi altına alındığından bahsedilmişti. MHP’den yapılan açıklamada, Bahçeli’nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve söz konusu işlemin başarıyla tamamlandığı duyurulmuştu.