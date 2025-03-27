Bahçeli’nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

AMELİYAT SONRASI SPEKÜLASYONLAR

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 6 Şubat’ta yapılan resmi açıklamaya göre, 77 yaşındaki Genel Başkan Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı ameliyatı geçirmiş ve bu operasyon kapsamında kalp kapağı değişimi gerçekleştirilmişti. Ancak, ameliyat sonrasında istirahat eden Bahçeli’nin uzun süre kamuoyuna çıkmaması, çeşitli spekülasyonların doğmasına neden oldu. En son, bazı sosyal medya hesaplarında Bahçeli’nin entübe edildiği ve bitkisel hayata girdiği yönünde iddialar yer aldı.

DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin entübe olduğu yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu bildirdi. Ayrıca, 5 Şubat 2025’te kalp ameliyatı geçiren Bahçeli’nin dinlenme sürecinin devam ettiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Bahçeli, gazeteciler Didem Arslan Yılmaz ve Nazlı Çelik ile telefon görüşmesi yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini paylaşarak, MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladığını aktardı. Yılmaz, Bahçeli’nin “Gayet iyiyim” dediğini belirtti. Ayrıca, Bahçeli’nin kendisine Kadir gecesini tebrik ettiğini ve aynı dileklerle karşılık verdiğini de ifade etti.