Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye Çağrısı

KÜRESEL ÇALKANTILAR VE TÜRKİYE’NİN FIRSATI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünya genelindeki siyasi huzursuzluklar ve Türkiye’nin terörle mücadelesine yönelik önemli ifadelerde bulundu. 27 Şubat 2025’te DEM heyeti tarafından kamuoyuna sunulan ve İmralı’da kaleme alınan açıklamayı “değerli ve önemli” olarak değerlendiren Bahçeli, terörsüz bir Türkiye için tarihi bir fırsatın doğduğunun altını çizdi. “Küresel kaos ve Türkiye’nin fırsatı” başlığıyla yaptığı değerlendirmede, “İstikrarı zedelenmiş bir dünya tablosu tüm riskleriyle karşımızda. Böylesi kaotik bir ortamda Türkiye için tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır,” dedi. Türkiye’nin bin yıllık medeniyet mirası ve millet varlığının “yegâne güvence” olduğunu söyleyen Bahçeli, bu birikimin küresel tehditlere karşı en büyük destek olduğuna işaret etti.

TÜRK MİLLETİ KARDESLİK ŞUURUNUN MEDARI İFTİHARIDIR

Bahçeli, Türk milletinin Anadolu’yu bin yıldır yurt edindiğini ve bu süre zarfında büyük bedeller ödendiğini belirtti. “Aziz vatan, birlik ve kardeşlikle gerçek anlamını bulmuştur. Türk milleti, yöresel ve kültürel farklılıkların çok üstünde soylu bir kucaklaşmanın neferleridir,” diyerek, milli dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Küresel emperyalizmin oyunlarının bu dayanışmasıyla bozulduğunu ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE RAMAK KALDI

Bahçeli, Türkiye’nin 1984’ten bu yana PKK ile mücadelesinin haklı, meşru ve takdir edilesi olduğunu dile getirdi. “Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye’nin seher vaktine gelinmiş, milli huzurun gün doğumuna ramak kalmıştır,” diye konuştu. 27 Şubat’ta İmralı’dan gelen ve PKK’nın kendisini lağvetmeye çağrıldığı açıklamayı Bahçeli, “tarihi” olarak değerlendirdi. Kandil’den gelen destekleyici ifadelerin de sevindirici olduğunu ekledi.

PKK’NIN FESHİ TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRECEK

Bahçeli, “PKK, 47 yıl sonra kurucu lideri tarafından örgütsel yapısını feshetmeye çağrılmıştır. Kandil’in bu çağrıya sahip çıkması, örgütsel tutarlılık açısından herkesin yararınadır,” dedi. Terörle sonuç almanın “ham bir hayal” olduğunu belirten Bahçeli, Türk-Kürt kardeşliğinin baltalanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Çağrının tüm bileşenlere yapıldığını ve buna uyulmasının Türkiye’nin gücüne güç katacağını vurguladı.

MEDYADAKİ KARALAMALAR SİNSİ BİR TERTİP

Bahçeli, bazı medya kuruluşlarının 27 Şubat çağrısını karalamaya çalıştığını eleştirdi: “Terörsüz Türkiye özlemini sulandırmaya çalışanlar, bölücülüğün değirmenine su taşıyan gayri milli zihniyetlerdir. ‘Ne verildi, ne alındı’ sorularıyla pozitif iklimi bozmaya çalışanların masumiyetinden bahsedilemez.” PKK’nın kendini feshetmesinden korkanların istismar kaynaklarının kuruyacağını öne sürdü.

kazanan TÜRKİYE OLACAK

MHP lideri, terörsüz Türkiye hedefine katkı sağlayanlara Türk milleti adına teşekkür etti. “Türkiye, yeni yüzyılın rotasında muhteşem bir uyanışa geçecektir,” diyerek, bu sürecin demokratikleşme ve kardeşlik için bir dönüm noktası olacağını ifade etti.