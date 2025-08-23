Bahçeli, Özel’in çağrısını eleştirdi.

BAHÇELİ’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasını değerlendirdi. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir.” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DE KITA TEBLİĞİ

Bahçeli, Gazze’de yaşanan açlık ve kıtlığa atıfta bulunarak 1943 yılındaki Bengal Kıtlığı’yla kıyaslanabilecek bir durumun meydana geldiğini belirtti. Uluslararası insan hakları ihlallerine değinen Bahçeli, “Dünya’nın Gazze’dekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az sahne olduğunu” vurguladı. Bahçeli, ayrıca “Bilhassa İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze’ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMUN ÇİFT STANDARTLARI

Alaska Zirvesi’ne ilişkin yorum yapan Bahçeli, “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin de ötesinde barış anlaşmasıyla düğümleme arzusu, işin özünde güvenlik telaş ve temininden başka bir şey değildir.” dedi.

TÜRKİYE’NİN BİRLİK VE KARDESLİK VURGUSU

Devlet Bahçeli, Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzurunu sağlama çabalarının önemli olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda hiç kaybolmayan bir barış kuşağının tezahür edeceğine inanıyorum. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır.” ifadelerini kullandı.