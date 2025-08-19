Bahçeli, Özel’in Sözlerini Yalanladı

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN ÖZEL’E CEVAP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’in Aydın’da gerçekleştirdiği konuşmadan dolayı sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, “Tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir.” şeklinde yorumladığı konuşmayı hedef alarak, “CHP Genel Başkanı’nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır.” dedi. Bahçeli, CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların altını çizerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın siyasi amaçlarla kullanıldığını ifade etti. “Yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına ‘sistem’ denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır.” diye konuştu.

SONUÇLARIN HIZLANMASI GEREKEN BİR KONU

Bahçeli, söz konusu soruşturmaların bir an önce sonuçlanmasını istedi. MHP lideri, “Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır.” açıklamasını yaptı. Uzayan soruşturmaların siyasi istismar yoluna gidebileceğine de dikkat çekti.

SPEKÜLASYONU DEĞERLENDİRDİ

Özel’in Aydın’da yaptığı konuşmaya değinen Bahçeli, “Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini ‘kiralık katil ve suikastçı’ diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur.” dedi. Bahçeli, “Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır.” ifadesiyle Yılmaz’a sahip çıkarak, “Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır.” şeklinde konuştu.