Bahçeli, Sağlık Durumunu Gazetecilere Açıkladı

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 6 Şubat’ta gelen resmi açıklamada, 77 yaşındaki Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve bu operasyon sırasında kalp kapağının değiştirildiği bildirildi. Ameliyat sonrası istirahat döneminde uzun bir süre kamuoyundan uzak kalan Bahçeli’nin durumu, bazı spekülasyonları da beraberinde getirdi. Son günlerde, bazı sosyal medya platformlarında Bahçeli’nin entübe edildiği ve bitkisel hayata girdiği ile ilgili iddialar yayıldı.

DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddialara yanıt vererek, Bahçeli’nin entübe olduğu yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu duyurdu. Ayrıca, 5 Şubat 2025’te kalp ameliyatı olan Bahçeli, dinlenme sürecine devam ederken, gazeteciler Didem Arslan Yılmaz ve Nazlı Çelik ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

HEMEN CEVAP VERDİ

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı ve MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu, kamuoyunda yayılmakta olan dedikoduların asılsız olduğunu vurguladığını ifade etti. Yılmaz, “Bugün yayına dakikalar kala, çok önemli bir telefon geldi. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker kendi cep telefonundan, beni aradı. Daha önce yaptığım görüşme talebim üzerine, Sayın Bahçeli’nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Sayın Bahçeli, Kadir gecemi tebrik etti. Ben de aynı dileklerimi ve saygılarımı ilettim. Kısa bir sohbet etme fırsatım oldu. Birçok dedikodu dönüyor, iyi misiniz? dedim. Gayet iyi olduğunu söyledi. Bu vesile ile Kadir gecenizi tebrik ederim.” dedi.