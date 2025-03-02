Bahçeli: Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Fırsat

KÜRESEL ÇALKANTILAR VE FIRSATLAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, küresel çalkantılar ve Türkiye’nin terörle mücadelesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 27 Şubat 2025’te DEM heyeti tarafından kamuoyuna duyurulan ve İmralı’da kaleme alınan açıklamayı “değerli ve önemli” olarak nitelendiren Bahçeli, terörsüz bir Türkiye için tarihi bir fırsatın doğduğunu vurguladı. Dünya genelindeki siyasi karışıklıklar, silahlı çatışmalar ve jeopolitik çekişmelerin insanlığın barış ve huzurunu zehirlediğini belirterek, “İstikrarı zedelenmiş bir dünya tablosu tüm riskleriyle karşımızda. Böylesi kaotik bir ortamda Türkiye için tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır,” dedi. Türk milletinin bin yıllık medeniyet mirasını “yegâne güvence” olarak tanımlayan Bahçeli, bu birikimin küresel tehditlere karşı en büyük dayanak olduğunu ifade etti.

MİLLİ DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

Bahçeli, Türk milletinin Anadolu’yu bin yıldır yurt tuttuğunu ve bu süreçte ağır bedeller ödendiğini hatırlattı. “Aziz vatan, birlik ve kardeşlikle gerçek anlamını bulmuştur. Türk milleti, yöresel ve kültürel farklılıkların çok üstünde soylu bir kucaklaşmanın neferleridir,” diyerek milli dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bu dayanışmanın, küresel emperyalizmin oyunlarını bozan bir güç olduğunu savundu. Bahçeli, Türkiye’nin 1984’ten bu yana PKK ile mücadelesinin haklı, meşru ve takdir edilesi olduğunu belirterek, “Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye’nin seher vaktine gelinmiş, milli huzurun gün doğumuna ramak kalmıştır,” dedi.

Bahçeli, 27 Şubat’ta İmralı’dan gelen ve PKK’nın kendisini lağvetmeye çağrıldığı açıklamayı “tarihi” olarak nitelendirerek, Kandil’den gelen destekleyici açıklamaların da memnuniyet verici olduğunu ekledi. “PKK, 47 yıl sonra kurucu lideri tarafından örgütsel yapısını feshetmeye çağrılmıştır. Kandil’in bu çağrıya sahip çıkması, örgütsel tutarlılık açısından herkesin yararınadır,” dedi. Terörle sonuç almanın “ham bir hayal” olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türk-Kürt kardeşliğinin kundaklanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Bu çağrının tüm bileşenlere yapıldığını ve uyulmasının Türkiye’nin gücüne güç katacağını belirtti.

MEDYA ELEŞTİRİSİ

Bahçeli, bazı medya çevrelerinin 27 Şubat çağrısını karalamaya çalıştığını eleştirerek, “Terörsüz Türkiye özlemini sulandırmaya çalışanlar, bölücülüğün değirmenine su taşıyan gayri milli zihniyetlerdir,” dedi. PKK’nın kendini feshetmesinden korkanların istismar kaynaklarının kuruyacağını savundu. MHP lideri, terörsüz Türkiye amacına katkı sağlayanlara Türk milleti adına teşekkür etti. “Türkiye, yeni yüzyılın rotasında muhteşem bir uyanışa geçecektir,” diyerek, bu sürecin demokratikleşme ve kardeşlik için bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Bahçeli, yazılı açıklamasında, “Siyasi çalkantıların, silahlı çatışmaların, sistemik çatlakların ve sivrilen diğer pek çok çarpıklığın insanlığın barış, huzur ve güvenlik atmosferini zehirlediği herkesin malumudur,” diyerek dünya üzerindeki belirsizliklerin ve risklerin artışını vurguladı. 27 Şubat’ta yapılan çağrının Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu yineledi ve Türk milletinin birliğine ve kardeşliğine olan inancını yineleyerek, “Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir,” şeklinde konuştu.