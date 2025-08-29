Bahçeli, Terörsüz Türkiye vurguladı

BAHÇELİ’DEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, “26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos 1922’de muhteşem bir zaferle taçlanması, müteakiben müstevlilerin vatan topraklarından kahramanlıklarla süpürülerek 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülmesi her manada göz kamaştıran, yaygın sonuçları ortaya koyan, yankıları bugünlere kadar ulaşan muazzam bir olaydır.” şeklinde ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bahçeli, “103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de Terörsüz Türkiye’ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır.” sözleriyle, terörle mücadelenin önemine dikkat çekti. İç ve dış düşmanlıkların Terörsüz Türkiye ile birlikte etkisini kaybedeceğini belirten Bahçeli, Türk milletine yapılan haksızlıklar ve insanlık dışı işgallerin 30 Ağustos 1922’de hak ettiği cevabı aldığını, benzer bir cevabın da verileceğini vurguladı.

30 AĞUSTOS RUHU HER ZAMAN CANLI

“Artık çekilecek ne bir toprak parçamız ne de kaybedecek bir insanımız vardır.” diyen Bahçeli, bu ruhun her zaman ayakta olduğunu söyledi. “Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürperenler ve ürkenler unutmasınlar ki, 30 Ağustos ruhu ayaktadır, maşeri vicdanda mahfuzdur.” ifadesini kullandı. Bahçeli, mesajını, “Bu düşüncelerle büyük milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum.” diyerek sonlandırdı.