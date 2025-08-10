Bahçeli, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

Ziyaret sırasında Terörsüz Türkiye hedefinin öneminden bahseden Bahçeli, TBMM’de görev yapan komisyonun faaliyetlerine verdikleri önemi dile getirdi. Tüm siyasi partilerin bu çalışmalara destek vermesinin gerekli olduğunu vurguladı. Bahçeli, “PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını” ifade etti ve silahları gömmek yerine yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu belirtti. Silahı gömmenin, daha sonra çıkarılıp kullanılabileceği anlamına geldiğini ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” anlamını taşıdığını söyledi.

BARIŞ İKLİMİ VE MHP ÇALIŞMALARI

Türk milletinin her bir bireyinin ayrılmaz bir bütün olduğunu dile getiren Bahçeli, barış ikliminin artık oluşması için MHP olarak içtenlikle çalışmalara devam ettiklerini anlattı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşların da terörün sona ermesi için sürdürülen çabalara sahip çıkması ve destek vermesinin, Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla gerçekleştirilebilmesinin garantisi olduğunun altını çizdi.

HUZUR ORTAMININ ZAMANI GELDİ

Televizyonda yayınlanan bir görüntüde, Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşındaki bir gencin gece vakti elinde dondurmayla dolaşmasının, yakın döneme dair umut verici gelişmelere işaret ettiğini belirten Bahçeli, bu durumun gözyaşı yerine hayatın normalleşmesini sağladığını söyledi. Vatandaşların her yerde terör korkusu olmadan huzur içinde yaşamalarının zamanının geldiğini ifade etti. Ayrıca, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını umduğunu aktardı. Necat Gülseven de bölge halkının terörsüz Türkiye süreci konusundaki duruşundan dolayı Bahçeli’ye minnettar olduğunu belirterek, başta Diyarbakır olmak üzere bölgede yaşayan insanların terörü sona erdirmek için sergilenen duruşlardan ötürü Bahçeli’ye minnettar olduklarını gözlemlediğini söyledi.