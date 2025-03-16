Bahçeli: Terörü Hayatımızdan Çıkarmalıyız

TERÖRÜ HAYATIMIZDAN ÇIKARMA VURGUSU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin yapacağı ikinci ziyaretten önce bir yazılı basın açıklaması yayımladı. Bahçeli, terörü kalıcı olarak ortadan kaldırmak için adım atılması gerektiğini belirtti. Özellikle Suriye’deki durum ve PKK’nın fesih sürecine dikkat çekti. “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur” dedi. Bahçeli, 41 yıllık süreçte PKK’nın yıkım ve şiddetten başka bir sonuç getirmediğini ifade etti ve 27 Şubat 2025’te Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ile PKK’nın feshedilmesi ve silahların teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu çağrıyı ise “talimatla bezenmiş ve belgelenmiş” olarak tanımladı.

SURİYE’DEKİ PYD/YPG ANLAŞMASI

Bahçeli, Suriye Arap Cumhuriyeti ile PYD/YPG arasında 10 Mart’ta Şam’da imzalanan 8 maddelik anlaşmayı kritik bir adım olarak değerlendirdi. “Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü tescillendi. YPG/PYD’nin kendini feshetmesi ve silah bırakması ciddi bir gelişme” şeklinde konuştu. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kuruluşların entegrasyonunun ve Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasının inkâr edilemez olduğunu belirtti.

DEM PARTİ GÖRÜŞMELERİ VE CHP ELEŞTİRİSİ

Bahçeli, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle yürüttüğü görüşmeleri ve terörsüz Türkiye mücadelesine verdikleri destekleri de takdirle karşıladı. Yarın MHP’yi ziyaret edecek heyete, kendi partisi adına arkadaşlarının görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’ni sert bir dille eleştirerek, “Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme gayreti, diyalog kanallarını baltalama çabası CHP’yi bozguncu bir odağa dönüştürmüştür” dedi. CHP’nin demokrasi anlayışını ise “icazetli tek kişinin oylanacağı karikatür bir önseçim” olarak nitelendirdi.

MİLLİ BİRLİK VE BAYRAM TEMENNİSİ

Bahçeli, “Önyargılardan kurtulup milli ve manevi temelde bir gelecek inşa etmeliyiz. Çanakkale ruhuyla sarılmak milli varlığımızın muhafazası için bir vecibedir” ifadesini kullandı. Nevruz ve Ramazan Bayramı’nı anarak, “Her günümüz bayram olsun, ülkemiz bayram yerine dönsün” temennisinde bulundu. Türk milletinin yeni emperyalizmin tuzaklarına karşı birlik ruhuyla var olacağını savundu.