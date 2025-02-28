Bahçeli ve Erbakan Arasında Telefon Gerilimi

BAHÇELİ’DEN ERBAKAN’A YENİDEN TELEFON ÇAĞRISI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi’nin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı telefonla aradı. Fakat, Bahçeli’nin bu aramasına yanıt verilmemesi sonucunda MHP görüşme talebini geri çekti.

MHP’DEN GELEN RESMİ AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaşananlarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaparak partinin duruşunu kamuoyuyla paylaştı. Özdemir, “Türk siyasi tarihinde genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunmuş muhterem Necmettin Erbakan’ın vefat yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhum liderin oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aramış; ancak kendisine geri dönüş sağlanmamıştır. Gelinen noktada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyuna bildiriyoruz” dedi. İsmail Özdemir açıklamasını, “Bir kez daha merhum Necmettin Erbakan beyefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadeleriyle tamamladı.

ERBAKAN YAŞANANLARI PAYLAŞTI

CHP lideri Özel’in ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, yaşananları şu şekilde anlattı; “Öncelikle biz kendisinin ameliyatının ardından hemen bir geçmiş olsun telefonu yapmak için kendisini aradık. Yaklaşık 15 gün kadar önce bu süre içerisinde tarafımıza hiçbir dönüş olmadı. Biz bu duruma bir mana veremedik. Ancak dün rahmetli Erbakan hocamızın vefat yıldönümü münasebetiyle kendisi aramışlar; bu sırada da biz MYK toplantımızı yapıyorduk. Toplantıdan hemen çıktık ve bilgimiz oldu. Biz de geri arayalım dedik fakat ne olduysa bu iki saatin içinde gerçekleşti. Aramışlar ama dönüş yapamadık. İki saatin ardından bu tabloyla karşılaştık. Kimse kimseyi aradığında hazır beklemek zorunda değil. Böyle bir tavır almalarını gerçekten yadırgadık ve üzüldük.”