Bahçeli ve Erbakan Arasında Telefon Gerilimi

TELAFUZ EDİLEN TAZİYELER

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi’nin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın vefatının 14. yıl dönümü sebebiyle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı telefonla aradı. Ancak Bahçeli’nin aramasına cevap verilmemesi üzerine MHP, görüşme talebini geri çekti.

PARTİ DURUŞU AÇIKLANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada partisinin duruşunu kamuoyuyla paylaştı. Özdemir, “Türk siyasi tarihinde genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunmuş muhterem Necmettin Erbakan’ın vefat yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhum liderin oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aramış; ancak kendisine geri dönüş sağlanmamıştır. Gelinen noktada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyuna bildiriyoruz” dedi. Özdemir, merhum Necmettin Erbakan’ı anarak, “Bir kez daha merhum Necmettin Erbakan beyefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadeleriyle taziye dileklerini iletti.

YAŞANANLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

CHP lideri Özel’in ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamasında bulunan Erbakan, yaşanan durumu şu şekilde ifade etti: “Öncelikle biz kendisinin ameliyatının ardından hemen bir geçmiş olsun telefonu yapmak için kendisini aradık. Yaklaşık 15 gün boyunca bu süre içerisinde tarafımıza hiçbir dönüş olmadı. Biz de buna bir mana veremedik. Ancak dün rahmetli Erbakan hocamızın vefat yıldönümü nedeniyle kendisi aramışlar; o sırada MYK toplantımızı yapıyorduk. Toplantıdan çıkınca bilgimiz oldu. Biz de geri arayalım dedik fakat ne olduysa bu iki saatin içerisinde olmuş. Aramışlar, dönüş yapamadık. İki saatin ardından böyle bir tabloyla karşılaştık. Kimse kimseyi aradığında hazır beklemek zorunda değil. Böyle bir tavır almalarını gerçekten yadırgadık ve üzüldük.”