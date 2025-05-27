Bahçeli: Yeni Kardeşlik Yüzyılı Geliyor

ZİYARET VE ANITTA BULUŞMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı’na bir ziyaret yaptı. Bahçeli’yi burada çok sayıda partili karşıladı. Kurmaylarıyla birlikte alana gelen Bahçeli’ye parti yöneticileri de eşlik etti. 27 Mayıs tarihi, “Ülkücü Şehitler” günü olarak anılıyor. Anıtta toplanan partililer, dua ederek anıta karanfil bıraktı.

KONUŞMASINDA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Bahçeli, daha sonra gazetecilerin karşısında bir konuşma yaptı. MHP lideri, “Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır. Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir.” şeklinde ifadeler kullandı.

Devlet Bahçeli, şehitlerin kahramanlığının nesilden nesile aktarılacağını vurgulayarak, “Toprağımızda izi olmayanların tohum tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi hareketi suçlaması, bilinmelidir ki; şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır.” şeklinde konuştu. Bahçeli, “Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerindedir.” sözleriyle bu konuya olan hassasiyetini dile getirdi.