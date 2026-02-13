Bahis Sitelerine Reklam Düzenlemesi: Yeni Yönetmelik Açıklandı

bahis-sitelerine-reklam-duzenlemesi-yeni-yonetmelik-aciklandi

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle, yasadışı bahisle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla bahis siteleri için reklam ve promosyon faaliyetleri yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede, “Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetler 18 yaşından küçüklere oyun oynatmaya teşvik etmemesi, toplum değerlerini zedelememesi ve sporla ilgili mecralarla sınırlı kalması koşuluyla yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sağlamak ve kamusal faydayı artırmak amacıyla Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabilir.” ifadesi yönetmelik maddesine eklendi.

REKLAM FAALİYETLERİNDE SINIRLAMA

Yeni düzenlemeyle reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yalnızca sporla alakalı haber siteleri ve spor kanalları gibi mecralarda gerçekleştirilebileceği belirtildi. Yönetmeliğin eski versiyonunda mecra tanımı bulunmamakta ve promosyon uygulaması serbest bırakılmaktaydı. Eski madde, “Teşkilat tarafından sunulan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının satışlarını artırmak için, 18 yaşından küçüklere oyun oynatmaya teşvik etmemesi, toplum değerlerini zedelememesi ve Teşkilatın bilgilendirilmesi koşuluyla teşvik amaçlı promosyon dağıtabilir ve reklam yapabilir.” şeklinde ifadeler içeriyordu.

REKLAM PANOLARININ KALDIRILMASI

2025 yılı Ocak ayında yayımlanan bir genelgede, stadyumlardaki reklam panoları, saha içi görseller ve kulüp tesislerinden yasal bahis şirketlerine ait logoların kaldırılması talep edilmişti. Ayrıca, fiziksel olarak kaldırılması olanaksız sabit reklamların üzerinin siyah bantla kapatılması şartı getirilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden tüm lig isim sponsorluklarının kaldırıldığını duyurmuştu.

