Ekonomi

Bakan Bayraktar, Doğalgazı Değerlendireceğiz

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GÜNDEME DİLİ GETİRİLEN SORULAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, katılımcılardan gelen ‘Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?’ sorusuna yanıt verdi.

DOĞALGAZDA DEĞERLENDİRME GEREKİYOR

Bayraktar, “Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğalgaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğalgaz tarafına bir bakmamız lazım. Çünkü doğalgazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğalgaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70’lere geldi. Doğalgazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor.” şeklinde konuştu.

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