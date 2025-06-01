Bakan Bayraktar: Gabar’dan Yılda 2 Milyar Dolar Geliyor

ENERJİ ÜRETİMİ VE EKONOMİK KATKI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki petrol üretimi hakkında yaptığı açıklamada, “Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” dedi. Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Elektriğin önemi üzerine ifadeler kullanan Bayraktar, “Birinci görevimiz, Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek” diye belirtti.

ENERJİ TAAHHÜTÜ VE GÜÇLÜ YAPI

Zaman zaman farklı sorunlarla karşılaştıklarını dile getiren Bayraktar, “Her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek, 42 milyon haneye 7-24 elektrik getirmek, 21 milyon haneye doğalgaz götürmek zorundayız” ifadesini kullandı. Bunun için çalışan çok sayıda enerji emekçisinin bulunduğunu aktaran Bayraktar, büyük bir faaliyet yürütüldüğünü belirtti.

DÜŞÜK BAĞIMLILIK AMAÇLARI

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayraktar, “Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Türkiye, 22 yılda bu kadar parayı enerjiyi ithal etmek için dışarıya ödedi” dedi. Bu kaynağın daha fazla enerji yatırımı yapılabilmesini sağladığını vurgulayan Bayraktar, ülkenin enerjide bağımsızlık hikayesinin ekonomik bağımsızlıkla eşdeğer olduğunu ifade etti.

DOĞALGAZ VE PETROL KEŞİFLERİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığını belirten Bakan Bayraktar, “Bugün Türkiye’nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgazı, kendi gazımız olarak üretiyoruz” dedi. Bununla birlikte, Türkiye’nin en büyük petrol keşfi hakkında şu bilgileri verdi: “Gabar’da günde 80 bin varil petrol üretiliyor. Petrol keşfi Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak ve bölge halkına umut verecek projelere imkan tanıyacak.”

NÜKLEER ENERJİ İLE YENİ FIRSATLAR

Akkuyu Nükleer Santrali’nin tamamlanması durumunda Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağını ifade eden Bayraktar, burada 30 bin kişinin çalıştığını söyledi. 2010 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde, yıllardır beklenen nükleer enerji hedefinin hızla ilerlediğini vurguladı.

PAYDAŞLIK VE DESTEKLER

Enerji ile ilgili yürütülen çalışmalarla, vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturaları üzerinde yoğun destek sağlandığını aktaran Bayraktar, “Bugün elektrik abonelerimizin yüzde 97’sinin elektrik faturalarındaki destek oranı, halen yüzde 50’lerin üzerinde; yüzde 54’ünü biz karşılıyoruz” dedi. Devletin çeşitli gelirleri sayesinde vatandaşa sunulan tüm desteklerin devam edeceğini belirtti.