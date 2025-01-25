Bakan Bayraktar: Petrol Üretimimiz Rahatsız Ediyor

Bakan Bayraktar Uşak’ta Çeşitli Programlara Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak’a bir dizi etkinlik için geldi. Ziyaretine Uşak Valisi Naci Aktaş’ı makamında ziyaret ederek başlayan Bakan Bayraktar, ardından Merkez Spor Salonu’nda gerçekleşen AK Parti Uşak Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongreye Bakan Bayraktar ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ve birçok partili iştirak etti.

Bakan Bayraktar’dan Yangın Kurbanlarına Taziye

Kongrede bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Bayraktar, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önemli mücadeleler verdiğini ve ülkenin hak ettiği yere ulaşması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Karadeniz Doğal Gaz Çalışmaları ve Destekler

Bakan Bayraktar, Karadeniz’deki doğal gaz çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Konuşmasında, “Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye’deki 3 milyon hane kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı” dedi. Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimlerinin her geçen gün arttığını söyleyen Bakan, “İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.