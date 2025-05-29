Ekonomi

Bakan Bayraktar Yanıtladı: Zam Olmayacak

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ENERJİ BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında güncel meseleler hakkında soruları yanıtlıyor.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİKTE ZAM İHTİMALİ

Bayraktar, ‘Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?’ sorusuna, “Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğalgaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğalgaz tarafına bir bakmamız lazım. Çünkü doğalgazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğalgaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70’lere geldi, doğalgazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor” şeklinde yanıt veriyor.

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