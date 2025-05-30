Ekonomi

Bakan Bayraktar, Zam Sorusu Yanıtladı!

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BAKAN BAYRAKTAR’DAN ZAM AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında güncel konulara dair soruları yanıtlıyor.

DOĞALGAZDA DEĞERLENDİRME GEREKEN BİR KONU

Bayraktar, elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi sorusuna şu şekilde yanıt veriyor: “Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğalgaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğalgaz tarafına bir bakmamız lazım. Çünkü doğalgazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğalgaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70’lere geldi, doğalgazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor.”

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